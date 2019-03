Meerderheid Drenten: Provincie mag niet meebetalen aan Formule 1

Zelf de portemonnee trekken voor het evenement, door middel van extra belasting, is voor de Drenten helemaal geen optie. Slechts elf procent van de ondervraagden is hiertoe bereid. Dat komt naar voren uit een onderzoek van het programma EenVandaag Daarnaast zijn de meeste inwoners van Drenthe niet positief gestemd over de komst van de Formule 1 naar Assen. 36 procent van de deelnemers aan de enquête heeft er vertrouwen in dat Assen in 2020 het decor wordt van de autorace.De overgrote meerderheid van de Noord-Hollanders wil evenmin dat hun provincie financieel bijspringt voor de organisatie van het evenement op Zandvoort. Een belastingverhoging ziet slechts vier procent zitten.​De Nederlandse Sportraad heeft onlangs gezegd dat de Amerikaanse organisatie alleen een grand prix in Zandvoort wil en dat Assen geen kandidaat meer is. De Drentse organisatie ontkent dit en zegt dat het TT Circuit dan nog steeds een optie is.Als Zandvoort de Formule 1 in 2020 wil organiseren, moet de organisatie daar de begroting op 31 maart rond hebben.