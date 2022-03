Staatssecretaris Van Ooijen blij met 'waanzinnig' Beweegdorp Norg

Beweegdorp Norg werd zo'n twaalf jaar geleden opgericht om hiaten in het sportaanbod van het dorp op te vullen. "We wilden geen evenementenorganisatie oprichten, maar ondersteuning bieden waar dat kan", legt voorzitter Chris Koeneman uit.

Wethouder Jeroen Westendorp ondersteunt het project en de stichting in ieder geval van harte. Hij spreekt van een 'uniek voorbeeld in Nederland'. "Sporten en gezondheid loopt hier in elkaar over." Daarmee duidt Westendorp onder andere op de signalen van de huisarts, die ziet dat deelnemers minder medicijnen nodig hebben.