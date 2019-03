Op Tjak: De Boerenpartijrellen in Hollandscheveld

Op 6 maart 1963 werden in Hollandscheveld drie boerengezinnen uit hun huizen gezet. In het voorspel liepen er processen tussen het Landbouwschap - door de boeren verweten dat ze een verlengstuk waren van de Duitsers uit de Tweede Wereldoorlog - en de vrije boeren. Deze werden weer gesteund door de Boerenpartij van Hendrik Koekoek. Koekoek had mede door deze rellen politieke winst en kreeg een jarenlange carrière in de Tweede Kamer.