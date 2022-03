Babyboom bij geitenhouderij in Veenoord: geitjesvijfling op de wereld gezet

Dacht veehouder Hans Brinks woensdag aan het begin van de avond dat hij net even een moment van rust gevonden had, stormt zijn hulpkracht in de geitenhouderij ineens de keuken binnen. "Er is een geitjestweeling geboren", luidt de boodschap. Brinks moet lachen als hij eraan terugdenkt, want het bleef niet bij die twee. "Nee, de teller stokte bij vijf", zegt hij trots. "Een geitjestwee- of drieling gebeurt nog weleens, maar vijf? Best uniek, volgens mij."

Die bevestiging kreeg de veehouder van geitenhouderij De Slagen in Veenoord toen hij snel via Google opzocht hoe uniek een geitjesvijfling daadwerkelijk is. "Met geiten en schapen gebeurt het over het algemeen niet vaak dat er een vijfling wordt geboren. Bij dwerggeiten wel, maar dit zijn melkgeiten, daarbij is het minder vanzelfsprekend", weet Brinks.

Oogje in het zeil

"Prachtig nieuws natuurlijk, en het ging razendsnel", gaat hij verder. "Toen onze hulpkracht binnenstormde waren er al twee geitjes geboren en toen we bij de stal aankwamen, lag de derde er ook al." Omdat hij daarna de andere geiten moest melken, bleef zijn vrouw een oogje in het zeil houden bij de drachtige geit. "De vierde kwam ook al snel, en toen mijn vrouw zich even omdraaide was de vijfde er ook al. Het tempo zat er dus goed in."

Door de babyboom op de geitenhouderij is het aantal geiten van Brinks in één klap van 120 naar 125 gegaan. "Vier vrouwtjes en één mannetje. Maar na zo'n gebeurtenis kijk ik er niet raar van op als het er morgenochtend ineens nóg meer zijn", lacht hij. De geit die haar vijfling vanavond op de wereld zette was volgens Brinks de eerste geit die dit jaar aflammerde. "En vaak is het zo dat de ene geit de andere aansteekt, dus wie weet wat er nog meer bij komt dit voorjaar."

Beschuit met muisjes