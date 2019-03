Op Tjak: 60 vertellingen over de Nationale Rijtuigcollectie van Nienoord

Al 60 jaar verzamelt, huisvest, conserveert, restaureert en presenteert Museum Nienoord de Nationale Rijtuigcollectie. De collectie is in eerdere jubileumuitgaven goed gedocumenteerd. Nu komt er een nieuw boek dat heet 'Een leven vol rijtuigen, het Nationaal Rijtuigmuseum in 60 vertellingen'.