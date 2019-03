Nieuw thuis voor Bep de geit: 'Zo kan ik haar nog een beetje in de gaten houden'

Ze ontsnapte aan de slager en vond na een zwerftocht een warm huis bij Marnix Schel in Hoogersmilde. Maar hij kan haar niet blijvend houden in zijn chalet en zocht naar een leuke opvangplek. Die is nu gevonden.

Bep gaat enkele honderden meters verderop wonen. Maar voor ze daar heengaat, gaat ze eerst naar een adres in Drachten, waar ze inentingen krijgt en de oormerken uit haar oren worden gehaald.Vandaag moest Schel plotseling van Bep de Geit af, nadat hij er tweeënhalve week voor had gezorgd. Volgens hem zwierf het dier daarvoor al zo'n zes weken in de omgeving van Hoogersmilde rond. "De geit schijnt van een boer uit de buurt te zijn, maar die wil haar niet", zei Schel eerder tegen RTV Drenthe . "En de eigenaar van de camping waar ik woon wil haar vandaag weg hebben."Wat volgde was een dag vol telefoontjes voor Schel. "De telefoontjes van mensen die wilden helpen bleven maar komen. Bep heeft een nieuwe plek gevonden, vijfhonderd meter verderop. Daar komt ze bij meerdere geiten in de wei."Schel vindt het een prettige gedachte dat de geit in de buurt blijft wonen. "Ik heb toch wel een band met Bep gekregen. In de toekomst kan ik haar rustig nog eens opzoeken en de boel in de gaten houden."