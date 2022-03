Wat vind jij: Ik rij voorlopig minder auto

Tanken is vandaag opnieuw een stuk duurder. De prijzen van benzine, diesel en lpg stijgen allemaal. Door de Russische invasie in Oekraïne nemen de toch al hoge olieprijzen nog verder toe. Reden om wat minder vaak de auto te pakken?

De gemiddelde adviesprijs voor diesel stijgt met 2,4 cent tot 1,963 euro per liter, waarmee ook deze brandstof bijna de grens van 2 euro per liter doorbreekt. Lpg wordt 1,4 cent duurder en kost 1,201 euro per liter.