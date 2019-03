'De Ronde van Drenthe gaat gewoon door'

Verrast was Van Issum niet toen ze vanochtend de krant opensloeg. "Ik was erop voorbereid en het komt gewoon goed. Zestig jaar Ronde van Drenthe laat ik me niet door de vingers glippen", laat Van Issum weten.In oktober heeft de organisatie alle papieren al ter goedkeuring naar de diverse instanties gestuurd, maar heeft hierover nooit terugkoppeling gehad. "Ik houd het op miscommunicatie. Maar we zitten nu rond de tafel en reken op witte rook aan het einde van de week."Van Issum vindt het vooral vervelend voor alle vrijwilligers. "Onze mensen zijn aangeslagen en dat vind ik erg. Zij verrichten belangrijk werk."Verder laat Van Issum weten wel in mensen teleurgesteld te zijn. Hij houdt nog even voor zich wie dat zijn. "Ik denk dat ik dit na de ronde vertel. Maar heb ook gemerkt dat ik nieuwe vrienden heb gekregen", zegt Van Issum, die benadrukt deze situatie niet nog een keer te willen.De voorzitter is trots op het deelnemersveld dat ze heeft weten te strikken. "Dat is fantastisch. Bij de dames de absolute wereldtop, een nieuwe Col du Vam en de minister komt. Er staat een prachtige koers te wachten."Wel kijkt de organisatie met een schuin oog naar het weersverwachting. Vorig jaar vielen er een paar kasseienstroken uit door het slechte weer. "We kijken goed naar het weerbericht. Voor de koers is het mooi, zware omstandigheden, voor het publiek natuurlijk wat minder."RTV Drenthe zendt de Ronde van Drenthe volgende week zondag 17 maart live op tv uit. De kijkers hoeven zich geen zorgen te maken dat de koers niet doorgaat. "Ze zien absoluut koers. Ben je nou helemaal. We gaan er toch voor", laat een strijdvaardige Van Issum weten.