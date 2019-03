Twee interim-directeuren voor Schouwburg Opterop

Buys en Van de Laak zijn aangesteld voor een jaar. In die tijd gaat de gemeente Meppel plannen voor de toekomst van de schouwburg uitwerken.De 63-jarige Loek Buys heeft veel ervaring in de theaterwereld. Hij was als onderzoeker, interim-manager en sinds 2006 als directeur actief bij Theater Junushoff in Wageningen. Van de Laak (59) is sinds 2012 adjunct-directeur bij Junushoff.