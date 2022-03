Aanhouding na ruzie op snelweg in auto met kinderen

Voor een uit de hand gelopen ruzie in een auto op de A28 heeft de politie gisteren iemand aangehouden. Ter hoogte van Spier werd de auto op de vluchtstrook gezet en ging de verdachte ervandoor.

Volgens een wijkagent kwam er halverwege de ochtend een melding dat er een ruzie gaande was in een auto. "Bij deze ruzie waren ook 3 kleine kindjes betrokken", schrijft ze op Instagram. "Een persoon heeft een gevaarlijke situatie op de weg en voor de inzittenden veroorzaakt. Deze persoon is er toen te voet vandoor gegaan."