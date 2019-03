Gedeputeerde Stelpstra: Laat inwoners eerder praten over gaswinning in hun regio

Het advies is een zienswijze op de aanvraag van gas- en oliemaatschappij Vermilion om in het gasveld bij Wapse versneld gas te winnen. De vergunning zegt nu dat er 1,3 miljard kuub gas gewonnen mag worden. Dat moet volgens Vermilion worden verhoogd naar meer dan drie miljard kuub. Over deze aanvraag van Vermilion is veel onrust ontstaan rondom Wapse.De provincie schrijft dat er voorwaarden gesteld moeten worden aan de grotere gasproductie. "Als je gas wint, dan moet dat onder strenge voorwaarden", zo zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra. "Er moet een goed schadeprotocol zijn, een goede monitoring en het moet helder zijn hoe het met de handhaving zit." Eigenlijk zaken die de afgelopen jaren steeds naar voren zijn gebracht.Volgens Stelpstra is er nog een punt dat misschien nog wel het belangrijkste is: het gesprek met omwonenden over gaswinning. Minister Eric Wiebes moet daar wat aan doen. "Kijk nou eens naar de procedure en pas deze aan. Ga eerder in gesprek met bewoners." De rol van de inwoners komt pas op het moment dat er al een plan is voor gaswinning. Dan staat ook vast hoeveel gas er gewonnen wordt en wat het effect daarvan is op bijvoorbeeld de bodemdaling.Dat is veel te laat en zorgt voor veel onrust volgens Stelpstra. Samen met de gemeente Westerveld organiseerden ze een informatieavond over gaswinning . Uit de reactie bleek dat er nogal wat argwaan is als het gaat over wat Vermilion wel en niet doet in Wapse. Inwoners van Westerveld vertrouwen het Canadese bedrijf niet. Ze vrezen ook dat er schade ontstaat als er meer en sneller gas uit de grond wordt gepompt. Het draagvlak voor gaswinning is gering in die regio."We zijn in Wapse gaan praten met de mensen. Daar bleek dat er veel wantrouwen is en dat kan je alleen maar oplossen door met elkaar in gesprek te gaan. Het zou wat ons betreft zeer verstandig zijn in een veel eerder stadium met de mensen te praten. "Nu is de procedure al op gang voordat je mag inspreken. Dat geeft het gevoel dat er ergens in een zwarte doos iets wordt bedisseld. Ook al is dat niet zo, het gevoel leeft wel. Wees vanaf het begin open waar je mee bezig bent."De provincie Drenthe wil dat er strenge eisen worden gesteld aan gaswinning door Vermilion in Wapse. Ook de gemeente Westerveld heeft een zienswijze gestuurd. Zij zijn stelliger. Ze willen geen gaswinning. Ook het waterschap stuurt een brief over de gaswinning bij Wapse naar de minister. Later zullen er door Vermilion nog informatieavonden voor de inwoners worden gehouden.