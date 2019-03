Drie provincies kijken samen naar haalbaarheid 'Nedersaksenlijn'

De 'quickscan' wordt uitgevoerd door de provincie Overijssel. Vooral in Groningen en Overijssel willen ze graag een spoorlijn tussen Twente en de stad Groningen. Gedeputeerde Henk Brink is geen groot voorstander. "We hebben er al eens naar gekeken. Daarbij hebben we ook gekeken naar wat voor ons beter is: een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 of een nieuwe spoorlijn. Een spoorlijn die in Drenthe alleen maar zou stoppen in Emmen. Met de bus ben je gewoon sneller."Maar Brink wil geen spelbreker zijn en is wel benieuwd naar de uitkomst. Rond de zomer moet er een conclusie worden getrokken over de kosten voor de aanleg en de haalbaarheid van de lijn. Daarmee zet de provincie de plannen voor de N34 niet in de ijskast. Die worden gewoon voortgezet. "Een nieuw college moet straks maar kijken wat ze met de Nedersaksenlijn wil."De kosten zijn al eens in kaart gebracht in twee verschillende rapporten. Adviesbureau Witteveen + Bos raamde in 2016 de spoorverbinding op 250 miljoen. Royal HaskoningDHV kwam in 2017 tot de conclusie dat het wel eens tussen de 475 en 600 miljoen zou kunnen zijn.De Nedersaksenlijn kan ontstaan door de aanleg van een nieuwe spoorlijn van Emmen naar Musselkanaal en door het geschikt maken van de museumspoorlijn van de STAR voor gewoon personenverkeer tussen Musselkanaal en Veendam. Daarnaast moeten er grote aanpassingen aan het bestaande spoor komen komen tussen Almelo en Emmen en tussen Groningen en Veendam. Brink: "Ik heb er een zwaar hoofd in, maar ik vind dat ik verplicht ben om er naar te kijken."