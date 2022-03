Serviceloket bodemdaling Zuidoost-Drenthe opent, onderzoeken lopen nog

Ruim twee jaar na de eerste meldingen over bodemdaling in Nieuw-Amsterdam, Erica en omstreken, wordt morgen het aangekondigde serviceloket in het gemeentehuis van Emmen geopend. Hier kunnen inwoners uit het gebied terecht met vragen en voor advies.

Het loket is in handen van de de gemeente, de provincie, waterschappen Vechtstromen en Hunze en Aa's. "Inwoners kunnen online terecht bij het loket of fysiek op afspraak", zegt woordvoerder Marianne Tiemens van de gemeente Emmen.

Hierbij moet volgens de gemeente gedacht worden aan vragen over fundering of funderingsherstel, bouwen of verbouwen, vergunningen, perceelverzakking, effecten van het grondwaterpeil, eventuele financiële regelingen of aansprakelijkheid bij schade.

Eind 2019 kwamen er via RTV Drenthe berichten naar buiten over grootschalige bodemdaling rondom beide dorpen. De gemeente Emmen roept inwoners nog steeds op om meldingen te maken van bodemdaling. Inmiddels zijn er meer dan honderd meldingen binnen, waarvan de helft rondom Nieuw-Amsterdam en Erica.

Onderzoeken

De overheden gaven onderzoeksbureau Fugro in 2020 de opdracht om onderzoek te doen. Hieruit bleek vorig jaar mei dat de schades veroorzaakt worden door bodemdaling, verbouwingen en gebrekkige bouwconstructies. Daarnaast wordt er grootschalig grondwater onttrokken in het gebied, dat tot het inklinken van de bodem kan leiden.