Klok in auto verspringt op mysterieuze wijze

In het begin kon ze haar ogen niet geloven, maar het is toch echt zo. De klok in de auto van Yolanda Visser springt een uur vooruit als ze in de buurt van Gieten en Borger rijdt.

De Assense rijdt in een Opel Adam uit 2016. Waarom de tijd verspringt wanneer ze in de buurt van Gieten of Borger rijdt is onduidelijk. "Ik heb een oproep gedaan op Facebook. Een paar vrienden hebben een reactie gegeven, maar tot op de dag van vandaag weet ik nog niet waardoor het komt", zegt Visser."Is het misschien LOFAR in Exloo?", laat een Facebookvriend weten. Maar dat blijkt het niet te zijn. LOFAR laat aan RTV Drenthe weten dat het niet door hen komt. Ook komt het niet door testen met een 5G-verbinding, zo laat TNO weten.Hoe kan het dan wel? "Misschien is het een magnetisch veld hier in de buurt", zo vraagt Visser zich af. "Maar misschien is er ook wel een andere logische verklaring voor. Ik ben heel benieuwd."Heb je ook last van dit fenomeen of weet je waardoor de klok van Yolanda verspringt? Laat het weten op onze Facebookpagina.