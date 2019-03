Trotse kweker uit Erica genomineerd voor Agrarisch Ondernemer van het Jaar

ABN Amro nomineerde het bedrijf voor de titel.Martijn van Geel is hartstikke trots. Samen met zijn zwager Johan Booster nam hij het bedrijf van zijn vader zes jaar geleden over. "Het is toch wel een hele eer", zegt Van Geel. "We doen best veel op het gebied van innovatie en investeren. Toch mooi dat dat opgemerkt is."Het bedrijf maakte de laatste jaren een groei door. "We hebben één kas bijgebouwd in 2016 en eentje is bijna klaar."Het bedrijf heeft zestig medewerkers in dienst voor de orchideeën en chrysanten. Het proces begint bij het oppotten van plantjes van één jaar oud. Als de planten uiteindelijk in de verpakking naar de groothandel gaan, zijn ze twee jaar oud.Heel anders is dat bij de chrysanten. "Dat is een heel andere wereld. De planten groeien in potten en die gaan in de grond. De chrysanten staan ongeveer zestig dagen. We hebben precies één kleur, dan kunnen we ons op wit richten", zegt Van Geel.Inmiddels heeft een achtkoppige jury het bedrijf gezocht. "Die kijken naar innovatie, duurzaamheid en het sociale aspect", vertelt de ondernemer. Zo heeft het bedrijf ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst."We hebben veel in mensen geïnvesteerd in plaats van in machines die dat werk kunnen overnemen. Rondom Valentijnsdag, internationale vrouwendag en Engelse Moederdag hebben we het heel druk. Dan hebben we meer personeel tot ons beschikking, zodat we in drukke tijden kunnen meebewegen."De kwekerij kwam al verschillende rondes door en hoort nu bij de laatste vijf die in de race zijn voor de titel. Daarnaast maakt de kweker nog kans op de publieksprijs, waarbij zo veel mogelijk stemmen binnen gehaald moeten worden.Van Geel gaat samen met zijn personeel naar de bekendmaking in Veenendaal. "We maken er een feestje van en hebben een bus gehuurd. Daarna gaan we ook nog uit eten, ongeacht de uitslag."