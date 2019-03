Borger-Odoorn laat 40 dagen de drank staan

Met een kleine pubquiz in het gemeentehuis luidde Seton de veertig alcoholvrije dagen in. "Je moet bewust met alcohol omgaan. Je moet er niet spastisch over zijn, maar je wel bewust zijn van wat je doet."Seton geeft het grif toe: bij al die bezoeken, vergaderingen en evenementen waar hij als burgemeester komt is een alcoholisch drankje vaak wel voorhanden. "Hoe vaak ik de komende veertig dagen dus echt 'IkPas' moet zeggen, weet ik niet. Maar ik denk vaker dan ik vooraf inschat."De burgemeester van Borger-Odoorn gaat op zijn Facebookpagina verslag doen van zijn belevenissen.Wethouder Albert Trip (D66) doet als enige lid van het college niet mee. "Ik ben een hele modale drinker, ben doorgaans met één glaasje tevreden. De komende tijd heb ik nog wat leuke bijeenkomsten op de agenda waar ik graag een glaasje drink. Daarom doe ik niet mee.""Tuurlijk had ik mee kunnen doen en in het openbaar niets kunnen drinken, maar als ik dat dan privé wel doe dan is dat hypocriet."