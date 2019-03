Witwassers gestolen auto’s en scooters moeten alsnog duizenden euro's betalen

Twee 24-jarige mannen uit Schoonebeek en Emmen moeten ieder ruim 6200 euro in de staatskas storten, omdat dit geld illegaal is verdiend.

De mannen werden vorig jaar juni voor het witwassen van onderdelen van gestolen auto’s en scooters veroordeeld tot tien en acht maanden cel. Hiervan was de helft voorwaardelijk.Het duo werd in januari 2015 in Emmen opgepakt. In een loods aan de Bokslootdwarsweg in Emmen lag een flinke hoeveelheid onderdelen van gestolen auto’s en scooters en gereedschap. Ook stuitten de agenten op karkassen van gestolen auto’s. Vrijwel allemaal nieuwe Volkswagens.Het vermoeden bestond dat de beide mannen op die manier 60.000 euro bijeen hadden geharkt. Uiteindelijk werd het voordeel geschat op 16.000 euro. Hiervan ging nog wat kosten af en ruim 12.000 euro bleef over. Dit bedrag wordt op de beide mannen alsnog verhaald.