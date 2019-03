Droom komt uit: 'Ik werd het podium opgetrokken en kreeg zijn gitaar'

"Ik ben nog steeds't Is echt ongelooflijk, zoveel mensen om je heen die je toejuichen. Het voelt nog steeds alsof het net gebeurd is. Ik loop de hele dag al met een grijns op mijn gezicht", kijkt een dolenthousiaste Melissa terug.Terwijl de Assense tussen het publiek stond, zag ze dat er een klein podium werd opgebouwd. "Het kan niet anders dan dat hij daar straks gaat staan, dacht ik. Dus ik zeg tegen m'n vrienden: 'Kom, we moeten er nu heen!'."Melissa krijgt gelijk. Keith Urban komt inderdaad het podiumpje op en speelt een paar nummers spelen, met zijn rug naar haar toe. "Ik was druk aan het meezingen en aan het dansen. Toen draaide hij zich om. 'I'm gonna give you my guitar', zei hij en toen wees hij mij aan. Daarna werd ik op het podium getrokken en kreeg ik de gitaar om mijn nek. Ik dacht: dit gebeurt toch niet echt? Daarna heb ik hem een dikke knuffel en kus gegeven."Ondanks dat Melissa enorm blij is met de gitaar van haar held, zit ze nog wel met een ding: "Ik kan geen gitaar spelen. Maar gelukkig krijg ik les van iemand, dus ik hoop er snel op te kunnen pingelen."