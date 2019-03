VEV'67 knikkert Drenthina uit de beker

Beide ploegen spelen in de zaterdag 2e klasse J en speelden op 27 oktober ook al tegen elkaar. In Leek eindigde een spectaculaire wedstrijd in 6-5 voor de thuisclub. In Emmen begonnen de Groningers ook beter. Een verkeerde breedtepass leidde de 0-1 van Arjan Veenstra in. Er stonden nog geen zes minuten op de klok.Drenthina speelde in de beginfase dramatisch en het was aan doelman Yannick Berends te danken dat het na een kwartier slechts 0-1 stond.Na twintig minuten spelen kregen de Emmenaren iets meer grip op de wedstrijd. Veel kansen leverde dit aanvankelijk niet op. Tot de 34ste minuut. Maikel Arling miste echter jammerlijk, oog in oog met VEV-doelman Wellinghoff. De gasten kregen echter de beste kansen en was het een klein wonder dat Drenthina slechts met een 0-1 achterstand ging rusten.Tien minuten na rust kwam Drenthina naast VEV. Aanvoerder Max Alders was er als de kippen bij om de 1-1 binnen te tikken. De tweede helft leek een omgekeerde kopie van de eerste helft. Nu was de thuisclub de bovenliggende partij en kreeg het een paar goede kansen.In een vermakelijke tweede helft besliste Wessel van der Galiën zeven minuten voor tijd de wedstrijd. De verdediger kon, geheel vrijstaand, de 1-2 binnen koppen. Drenthina ging voor alles of niets. Kees Plaatje miste, vlak voor tijd, nog een enorme kans, zodat de thuisploeg met lege handen achterbleef en er een eind komt aan het bekeravontuur.