Militaire vakbonden willen beter salaris voor noordelijk personeel om krapte op te lossen

De Tweede Kamer wil dat er meer geld vrijkomt voor Defensie vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens militaire vakbonden moet dat bedrag onder andere worden geïnvesteerd in een beter salaris. Ook omdat een kwart van de banen van de 43 Gemechaniseerde Brigade op de Johannes Postkazerne in Havelte niet is ingevuld.

"Je kunt wel allemaal mooie spulletjes op de plank hebben staan, maar als je het personeel niet hebt, heb je er niets aan", vertelt Arjen Rozendal van vakbond AFMP. "Denk bijvoorbeeld aan tanks, dat is onlosmakelijk verbonden met personeel. Het een kan niet zonder het ander."

Defensie is in het Noorden een belangrijke werkgever. Al kampen de twee kazernes in Drenthe in Havelte en Assen al jaren met veel openstaande vacatures. Het is voor de locaties moeilijk om aan personeel te komen. Zo staan er op dit moment bij de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte bijna een kwart van het totaal aantal werkplekken open. Van de in totaal 2146 arbeidsplaatsen zijn er 1575 opgevuld en staan er nog 571 vacatures open.

Volgens Jean Debie, voorzitter van vakbond VBM spelen de arbeidsvoorwaarden en het salaris zeker een rol. "Als 18-jarige verdien je 1100 euro bruto, het minimumloon. Het is fysiek en mentaal een zwaar beroep. Je komt misschien in situaties waar je leven van af hangt. Dan is dat niet gerechtvaardigd."

Rozendal vult aan: "Zeker als je de arbeidsvoorwaarden vergelijkt met bijvoorbeeld de politie dan moet er nog een groot gat gedicht worden."

'Staken mogen we als sector niet'

In december liepen de onderhandelingen vast. "Het loonbod werd door het personeel te mager gevonden", vertelt Rozendal. "Staken mogen we als sector niet dus hebben we het overleg opgeschort."

Een nieuw kabinet, dat in het coalitieakkoord schreef meer geld beschikbaar te stellen voor Defensie, kreeg de betrokken partijen weer aan tafel. Volgens Rozendal en Debie is de hoop dat er voor de zomer nieuwe afspraken zijn. Debie streeft daarbij naar een salaris van 2310 euro voor militairen die net van de opleiding afkomen en inzetbaar zijn. "Dat heeft aantrekkingskracht."

Verdomhoekje

Is het belangrijk dat het salaris nu verhoogd wordt? Debie antwoordt: "Het had al veel eerder gemoeten. We lobbyen daar al erg lang voor. Met de vorige minister Bijleveld was er een akkoord, maar toen waren er geen financiële middelen. Het zou er al moeten zijn. "