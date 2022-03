Gemeente Emmen over invoer diftar: ‘Restafval met 50 procent afgenomen’

De totale hoeveelheid aan restafval dat in de gemeente Emmen in de grijze container belandde is met de helft afgenomen in januari. Van 200 kilo naar 100 kilo per gemiddeld huishouden, aldus een tevreden wethouder René van der Weide. De invoer van diftar werpt daarmee volgens hem zijn eerste vruchten af.

Begin dit jaar voerde de gemeente Emmen diftar in. Binnen dit nieuwe afvalsysteem betalen inwoners naast een vast bedrag een apart tarief voor het legen van hun container (7 euro per keer). Bewoners van hoogbouw betalen 2 euro per keer, omdat zij een vuilniszak dumpen in een onder ondergrondse afvalbak.

Die nieuwe aanpak moet inwoners aanzetten om beter te scheiden en zo de verwerking van het afval betaalbaar te houden. Hoe minder afval er in de grijze container wordt gekieperd, des te goedkoper ben je uit, is het idee.

"De gemeente Emmen bungelde wat dat betreft onder aan de lijst met restafval: gemiddeld zo'n 200 kilo per huishouden", aldus de wethouder. Tegelijkertijd lopen de kosten voor het verwerken en het verbranden van afval steeds verder op. Inwoners zouden in dat scenario 70 tot 80 euro meer kwijt zijn.

Even schrikken

In de eerste maand is de hoeveelheid restafval met 50 procent afgenomen. Als die trend zich het komende jaar doorzet, dan verwacht Van der Weide dat inwoners de grijze container gemiddeld drie keer minder vaak aan de straat hoeven te zetten. In plaats van de verwachte twaalf keer wordt dat dus negen. Een besparing van 27 euro, rekent hij voor.

Wie inmiddels zijn voorschotsberekening heeft gezien, zou kunnen schrikken van het hogere bedrag. Maar wie goed scheidt, gaat er straks in principe op vooruit, zegt de wethouder.

Extra rondes Area

Zoals gezegd: dan moet de trend van januari wel aanhouden. Juicht de wethouder daarom niet iets te vroeg? "Wij hadden ingeschat dat het restafval zou afnemen naar 140 kilo, maar in plaats daarvan is het dus gehalveerd." Van der Weide ziet dus met vertrouwen de toekomst tegemoet. Tegelijkertijd is er een toename van PMD en GFE-afval: mensen scheiden dus beter, ziet hij.

Aanloopproblemen zijn er zeker geweest, beaamt hij. Foto's van sorteerstraatjes en ondergrondse vuilcontainers waar stapels afval naast waren gedumpt, deden begin dit jaar flink de ronde op social media. "Area is gevraagd om extra rondes te maken. Verder zie je dat mensen steeds meer aan het idee van diftar beginnen te wennen."

GFE-zuilen in april en mei

Her en der zijn er ook al bordjes bij hoogbouw verschenen die de komst van 250 GFE-zuilen aankondigen. Vanwege een tekort aan bouwstoffen is de plaatsing enigszins vertraagd. Vanaf april of mei kunnen bewoners hun groente-, fruit- en etensresten dus in de buurt van hun woning dumpen.

Van der Weide kijkt ook nog naar de mogelijkheid van extra ondergrondse PMD-containers bij deze locaties. Binnen de gemeente zijn inmiddels tien luierinzamelpunten geplaatst. De overige 22 volgen vanaf volgende week.

Flatscreen tv

De wethouder heeft verder niet de illusie dat de gemeente Emmen voor de volle honderd procent vlekkeloos gaat verlopen. "Bij de 170 gemeenten waar diftar werd ingevoerd, deden zich ook aanvankelijk problemen voor."