'Defensie moet kosten vergoeden van slachtoffers burnpit'

"Als militairen ziek worden van een uitzending naar militair gebieden, dan moet je ook gewoon de zorgkosten betalen. Ik denk niet dat je fout op fout moet gaan maken", zegt Van de Nadort tegen EenVandaag . "Er is al een hoop fout gegaan dus maak niet nog een keer een fout door deze mensen niet te geven waar ze recht op hebben."Het ministerie laat weten dat zij contact hebben gezocht met coalitiepartners met wie zij samen op missie waren in Irak en Afghanistan. "Defensie heeft het verzoek gedaan aan de Verenigde Staten, Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk om ons te informeren over de wijze waarop zij omgaan met mogelijke gezondheidsklachten naar aanleiding van blootstelling aan de rook van burnpits. Defensie streeft ernaar de Kamer hierover voor de zomer te informeren."Het ministerie van Defensie opende een meldpunt voor (oud) militairen die denken ziek te zijn geworden door de zogenoemde burnpits in Afghanistan of zich daarover zorgen maken. Daarin werd gevaarlijk en chemisch afval verbrand. Van de Nadort opende ook een eigen meldpunt. Daar hebben zich 486 militairen gemeld.Minister Ank Bijleveld beslist begin april of de meldingen vragen om onafhankelijk onderzoek.