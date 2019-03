Voormalig F1-coureur Robert Doornbos: Als de Formule 1 maar naar Nederland komt

Doornbos zei dit tegenover een volle zaal met leden van de Businessclub Grand Prix Assen 2020 dinsdagavond. Dit is een groep van zo'n 150 noordelijke ondernemers die allemaal duizend euro hebben ingelegd. Met dit geld wordt campagne gevoerd voor de komst van de Formule 1 naar Nederland. En eigenlijk vooral naar Assen.Zandvoort mag het organiseren en heeft tot 31 maart de tijd om met een goed plan voor de Grand Prix in 2020 te komen. Vraag is of dit gaat lukken. Mocht het niet lukken, dan zegt Assen dat ze het alternatief zijn voor Zandvoort.Een delegatie van de businessclub reed naar Zandvoort om de medewerkers van het circuit te trakteren op taart en aan te moedigen om vaart te zetten achter de organisatie van een grand prix . "Je moet niet denken dat we daar een kop koffie kregen. We stonden na twee minuten weer op straat. Dat hadden we in het Noorden echt anders gedaan", zo vertelde woordvoerder Joost van Keulen de leden van de businessclub.Robert Doornbos is tegenwoordig analist voor Ziggo Sport en is voorzichtig met uitspraken over zowel Zandvoort als Assen. Hij kent beide circuits. "In Zandvoort heb ik in een Formule 1 auto gereden en op Assen heb ik Indycar geracet. Het snelste wat er tot nu toe in Nederland is geweest."Doornbos kent de discussie rondom Zandvoort en Assen als locatie voor een Nederlandse Grand Prix. "De Grand Prix in Nederland. Daar gaat het om. Dat maakt de mensen in Zandvoort of Assen misschien wat uit. Maar de coureurs maakt het echt niets uit."En of ze allebei geschikt zijn voor het organiseren van een wedstrijd? "Ze zijn allebei geschikt. En als het niet zo is, dan weten de circuits wel wat er aan ontbreekt en hoe ze het geschikt kunnen maken."