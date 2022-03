Justitie: 'Hoogeveens drietal kocht auto's en luxeartikelen van gestolen geld'

Drie mannen uit Hoogeveen hebben volgens de officier van justitie eind 2019 geld witgewassen dat mogelijk de buit was van een woninginbraak in Dwingeloo. Tegen de 33- en 31-jarige verdachten eiste de aanklaagster een celstraf van twee en zes maanden. De derde verdachte (59) zou een taakstraf van tachtig uur opgelegd moeten krijgen.

Bij de woninginbraak in november 2019 werd bijna vierduizend euro uit een kluis gestolen. De dieven wisten kennelijk van de inhoud van de kluis en gingen doelgericht te werk. De woning was verder niet doorzocht. Kort na de inbraak sijpelde bij de politie de namen van deze verdachten binnen. Er werd vervolgens een financieel onderzoek opgestart.

Bewind en schulden

Het viel de politie op dat dit drietal vrijwel direct na de inbraak auto's, scooters, nieuwe huisraad en dure kleding kocht. Opvallend was ook dat de drie geen inkomsten hadden of leefden van een uitkering. Ze stonden onder bewind en hadden schulden. Tijdens het verhoor zeiden zij dat dit geld afkomstig was van een erfenis of het was een gift van de familie. Volgens de officier van justitie ontbrak iedere onderbouwing en vond zij dit ongeloofwaardig.

Er is echter ook geen bewijs dat deze verdachten de kluis in Dwingeloo hebben gekraakt. De aanklaagster verwijt hen het witwassen van geld 'dat van misdrijf afkomstig is'. De jongste verdachte stond ook terecht voor heling van twee lasapparaten. Het busje waarin hij op 26 februari 2020 samen met de 33-jarige verdachte door Hoogeveen reed, werd tijdens een verkeerscontrole aan de kant gezet. De politie zag in de laadbak de twee gestolen apparaten.

Gekocht van een onbekende

De 31-jarige Hoogevener had die net gekocht, zei hij tegen de politie. Hij wilde niet zeggen van wie. De diefstal kan volgens de aanklaagster niet worden bewezen, heling wel. De jongste stond ook terecht voor een vernieling van twee autobanden in Hoogeveen en een zware mishandeling in Geesbrug. Het slachtoffer brak zijn kaak op meerdere plekken. Deze verdachte verscheen niet op zitting. Hij bekende bij de politie alleen de mishandeling.