Woonstudio's Pelikaanstraat Assen populair bij Groninger jongeren

Hoewel er nog druk gebouwd wordt aan de 58 nieuwe woonstudio's in het voormalige kantoorpand aan de Pelikaanstraat in Assen, gaan de huurcontracten al als warme broodjes over de toonbank.

De verhuur is twee weken geleden van start gegaan en de eerste twintig appartementen zijn inmiddels verzegd. Vandaag, tijdens de tweede bezichtigingsronde, lijkt het ook weer druk te worden met tal van geïnteresseerden. En die lijken veelal uit studentenstad Groningen te komen."Bij het begin van het project was het niet de bedoeling om alleen jongeren uit Groningen te halen", zegt Mark Wierings van De Vastgoed Factory. "Maar daar is de markt zo overspannen. Onlangs werden we zelfs door de Hanzehogeschool gevraagd om bij hen te staan op de beurs om ons project te promoten."Het pand aan de Pelikaanstraat is het voormalige kantoor van het Kadaster. Al sinds 2012 bestaan er plannen om er appartementen in te bouwen. Maar sinds JaHo Assen BV uit Oosterhesselen vorig jaar het pand kocht van een vastgoedbedrijf uit Gramsbergen, zit er schot in de zaak.In het voormalige kantoorgebouw komen appartementen met een maximum huurprijs van vierhonderd euro. Daarmee blijft de huursom onder de huurtoeslaggrens voor jongeren tot 23 jaar.Op de begane grond van het pand zit het Dierenziekenhuis Assen. Dat blijft daar gevestigd.