Borger-Odoorn wil actie tegen windmolenoverlast, 'maar ze afbreken is een illusie'

Begrip voor ergernis omwonenden

Naast de roep tot actie, wordt meerdere keren in het debat gewezen op de ergernis over windmolens. "We vinden het allemaal verschrikkelijk dat ze er staan", wil PvdA'er Zwiers nog maar eens duidelijk maken. "Als geboren en getogen Veenkoloniaal heb ik last wat er gebeurt." Hij benadrukt dat het Rijk gaat over het opstellen van nieuwe regels, maar prijst de voorstellen die vanuit de PvdA zijn gedaan om de molens bijvoorbeeld in de testperiode 's nachts uit te zetten.

Ook Erik Braam (ChristenUnie) legt de nadruk in zijn betoog vooral op de inwoners die last hebben van de windturbines. "Luister naar de mensen, we moeten klachten registeren en ook meten wat de geluidsbelasting op de woningen is." CDA'er Huijing vindt dat ook. "De gemeente is van belang, daar kunnen mensen zich met een klacht melden. Met dat dossier kunnen we naar het windmolenpark en zeggen wat er speelt en wat er aan de hand is."