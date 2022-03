Partijen zien noodzaak van verbreding N34: 'Blijft belangrijke verkeersader'

VVD wil hele weg verbreden

De VVD is als enige partij voor een volledige verdubbeling van de Hunebed Highway. Daarmee zou de N34 een vierbaansweg worden. "Mensen zeggen dat automobilisten hun gedrag moeten aanpassen, maar halen je gewoon in", aldus lijsttrekker Janny Hofsteenge. Wat ook wordt geprobeerd, "het blijft onveilig", vindt de liberaal. "En het zal een belangrijke verkeersader blijven, ook al gaan mensen misschien meer thuiswerken."

D66'er Karel Eggen wil niet meer rijstroken, ook niet op een aantal punten. "Dat lijkt veiliger, maar dat is niet waar. Automobilisten veroorzaken de ongelukken, zij moeten zich aanpassen." Er is wel één punt waar de situatie moet worden aangepast, zegt Eggen. "Het knooppunt bij Gieten, want dat is een drama." D66 ziet meer heil in het aanpassen van de snelheid van 100 naar 80 kilometer per uur. Volgens hem scheelt die snelheidsverlaging 'slechts' zes minuten.

'N33 ook niet veiliger na verbreding'

Naast Eggen is ook partijleider Pieter de Groot (GroenLinks) tegen meer rijstroken en wijst daarbij naar de N33. "De suggestie wordt gewekt dat gedeeltelijke of gehele verdubbeling leidt tot meer veiligheid, maar de N33 ligt vlak om de hoek, en de veiligheid is daar ondanks een verdubbeling niet toegenomen."

Bovendien vreest hij, wanneer de weg op een paar delen wordt verbreed, dat automobilisten 'even gaan passeren'. "Dat lijkt me onhandig", zegt hij. De Groot haalt ook de plannen voor woningbouw in Borger-Odoorn aan, die volgens hem gedwarsboomd kunnen worden door stikstofuitstoot van verkeer. Later trekt hij het debat breder. "Laten we naar het totale vervoer kijken en in hoeverre je de drukte op de N34 kunt sturen. We hebben te maken met een Nedersaksenlijn die heel veel partijen willen, kijk naar het totale vervoersschema."