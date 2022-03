'Schat, ik ga even naar de Poolse grens wat Oekraïners ophalen'

De 38-jarige Julia en haar 10-jarige dochtertje Kristina gingen wel mee en wonen nu bij Braaksma in huis. "Ik heb familie in het bezette gebied. Iedere dag hebben we contact via sms en horen we het slechte nieuws over Oekraïne", zegt ze.

Wel of geen asiel aanvragen?

De Oekraïners die bij Braaksma verblijven overwegen asiel aan te vragen. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne heeft de IND 235 aanmeldingen gekregen van Oekraïners. Vandaag kregen ze te horen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel dat de wachttijd vijf uur bedraagt. De portier verwachtte dat die wachttijd de komende dagen verder op zal lopen.

In principe kunnen Oekraïners zes maanden in Nederland verblijven en is aanmelding bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) niet nodig. En vanwege het associatieverdrag tussen Oekraïne en Nederland mogen Oekraïners hier gewoon aan het werk zonder extra papierwerk. Julia is er nog niet uit wat het beste is.

Een woordvoerder van de IND zegt dat de aanmeldingen van Oekraïners niet actief in behandeling worden genomen. Maar wel komen ze dan in de procedure, wat inhoudt dat onderdak, gezondheidszorg en scholing worden geregeld. Maar werken kan dan weer niet.

Extra snoepje

Braaksma leeft nu van uur tot uur. "Nou, het heeft wel impact. In de eerste plaats op het gezin. Ik merk dat mijn kinderen toch wel wat prikkelbaarder zijn. Papa mag ik nog een snoepje? Normaal is het dan 'nee'. Maar als het dan een strijd wordt doe ik toch nog even een snoepje, want het is voor ons allemaal een beetje gek. Maar als je alle problemen eens opschrijft en je zet dat af tegen de problemen die deze mensen hebben, waar hebben we het dan over?"

Lange termijn plannen maakt hij maar even niet. "De komende week eerst maar even tot rust komen. En als alles goed gaat wil ik nog een keer die kant op. Julia wil dan wel met me mee als ambassadeur om mensen op het station te vertellen hoe het is om te doen wat zij doet."