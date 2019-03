Bekerblamage ACV: Onderuit bij tweedeklasser

In Burgum werd er met 1-1 gelijkgespeeld, waarna de strafschoppen beter werden genomen door de thuisclub.Een kwartier voor tijd zette Guus de Vries met een fraaie volley ACV nog wel op voorsprong en leek er geen vuiltje aan de lucht, maar drie minuten later stond het gelijk. ACV drong aan, kreeg voldoende mogelijkheden op een tweede goal, maar het bleef bij 1-1.Strafschoppen moesten de beslissing brengen en ACV miste de eerste twee. Robert Talens en Nande Wielink raakten paal en lat. Sikkens en Westra scoorden wel voor BCV en dus was het 2-0 toen Gijs Jasper de 2-1 maakte. Vervolgens Elzinga en Kingma raak (penalties genomen via het ABBA-systeem) en was het met 4-1 beslist.En dus deed ACV niet wat Fred de Boer wilde: nog twee ronden overleven om een prijs te pakken, zoals hij zaterdag liet weten. "Het bereiken van de laatste vier is voor ons een prijs, want dan spelen we mee in de KNVB-beker."