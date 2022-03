Chauffeur naar Polen met hulpgoederen voor Oekraïense vluchtelingen

Vanuit Assen is een bus met hulpmiddelen voor de Oekraïense vluchtelingen aangekomen in Polen. Het gaat voornamelijk om medische hulpmiddelen, medicijnen, kleding en schoenen. De spullen zijn in Assen verzameld en dat zijn er zoveel geworden, dat ook dit weekend nog een vrachtwagen met goederen vanuit Assen vertrekt naar Polen.

De chauffeur van de bus, Harmjan Sloots, voelde zich geroepen om naar Polen te rijden. Hij heeft vrienden in Oekraïne en daarom is hij ook aangesloten bij de organisatie Assen voor Oekraïne. Dinsdagmiddag begon Harmjan Sloots de hulpactie op Facebook en dat was een succes. "'s Avonds hadden we al teveel voor één bus dus die hebben we volgeladen en de rest gaat met een vrachtwagen nog die kant op."

'Ik moest iets doen'

Met de geslaagde inzamelingsactie steekt Sloots de handen uit de mouwen. "Als ik hoor dat Oekraïners niks meer hebben en met een tasje naar de grens lopen of rijden, gaat het bij mij kriebelen. Ik moest iets doen", vertelt Sloots. Sloots wilde de grens al over naar Oekraïne om daar vluchtelingen op te halen, omdat ze zelf niet de grens over mogen. "Dan kan ik ze naar een verzamelpunt op de Poolse grens brengen." Het is nog onzeker of hij dit kan gaan doen.

Inmiddels is Sloots aangekomen in de Poolse hoofdstad, Warschau. "Als ik hier zo loop in het winkelcentrum, lijkt er niks aan de hand terwijl een paar kilometer verderop het schrijnend is", zegt Sloots. Hij gaat met twee vrienden uit Warschau winkelen, zodat ze de lege bus weer kunnen vullen met spullen die ze naar de grens brengen. "We gaan shoppen maar dan niet leuk shoppen. We zoeken naar militaire spullen, een goeie tas en schoenen." In Warschau krijgt Sloots ook spullen aangeboden van Poolse mensen "die proppen we er nog bij waar dat kan, dus de volgende bus kan alweer richting de grens", aldus Sloots.

Vrienden uit Oekraïne