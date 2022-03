Emmen steekt komende vier jaar ruim 40 miljoen euro in wegenonderhoud

De gemeente Emmen is van plan om de komende vier jaar ruim 40 miljoen euro in wegenonderhoud te steken. Volgens wethouder René van der Weide gaat het om een langverwachte inhaalslag, waarvan het startschot dit voorjaar klinkt. In praktisch elk dorp en in elke wijk binnen de gemeente wordt er tot en met 2025 aan de weg getimmerd.

Vorig jaar mei meldde Van der Weide al dat het slecht gesteld is met de kwaliteit van het lokale wegennet. Een inspectie in 2020 leverde een verontrustend beeld op. Veel uit de jaren zestig en zeventig stammende wegen lopen tegen het einde van hun levensduur aan.

In 2014 was het al bekend dat er sprake was van achterstallig onderhoud. Aanvankelijk werd tussen dat jaar en 2018 een bedrag van twaalf miljoen euro gestoken in onderhoud. Door bezuinigingen ging daarna de stekker er uit. Om alles weer op peil te krijgen is een bedrag van zestig miljoen euro nodig, aldus Van der Weide vorig jaar.

Nog geen exacte planning

Nu er financieel weer sprake is van enige lucht, zet Emmen alle zeilen bij. "Er zullen heel wat gele borden worden geplaatst", aldus Van der Weide. Vanaf april worden alle dorpen en wijken aangedaan. De wethouder wil in samenspraak met inwoners een plan opstellen. Naast autowegen gaat het ook om fiets- en wandelpaden.

Een exacte planning over wat wanneer wordt aangepakt is er daarom nog niet. Van der Weide wil daarbij voorkomen dat er teveel wegen tegelijk op slot moeten vanwege werkzaamheden.

Voorbeelden

Een aantal concrete voorbeelden waar de gemeente de komende tijd aan de slag wil zijn onder meer het Vledderdiep in Nieuw-Weerdinge (nieuwe asfaltverharding), de Barrièreweg in Zwartemeer (herstraten), de Kalffstraat en Semsstraat in Erica (reparatiewerkzaamheden rijbaan en voetpad) nieuwe asfaltlaag en de Avekingecamp in Emmen (nieuwe asfaltlaag).

In totaal heeft de gemeente 14 aanbestedingspakketten in voorbereiding. Er wordt ingezet om de klussen zoveel mogelijk te gunnen aan lokale partijen.