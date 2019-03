Gemeente Westerveld wil geen verhoogde gaswinning in Wapse

Gasproducent Vermilion heeft een nieuw winningsplan ingediend bij de minister van Economische Zaken. Daarin staat dat het Canadese bedrijf in plaats van 1,3 miljard kuub, 3,1 miljard kuub gas wil winnen in het veld in Wapse. En dat in een versneld tempo.De provincie heeft een zienswijze ingediend waarin ze zegt dat gaswinning mogelijk is, maar wel onder strenge voorwaarden. De gemeente Westerveld merkt dat er geen draagvlak is in de gemeente voor gaswinning en dus moet de minister geen vergunning afgeven.Wethouder Wilfried de Jong: “Wij adviseren u niet in te stemmen met dit winningsplan van Vermilion en het te laten bij het winningsplan uit 2014 en de daarbij behorende maximale productie.“Het college wil volgens De Jong een duidelijk signaal afgeven. Zeker ook na een bijeenkomst met inwoners van de gemeente. "Het college wenst geen toename van gaswinning in de gemeente Westerveld. Tijdens de bijeenkomst op maandag 25 februari werd duidelijk dat er zeer weinig draagvlak voor toename van gaswinning is onder onze inwoners. De ongerustheid over gaswinning neemt toe en het vertrouwen neemt af."Bovendien is er, zo zegt De Jong, geen schadeprotocol en geen dekkend en effectief meetnetwerk om trillingen vast te stellen.De gemeente en provincie organiseerden vorige week samen een bijeenkomst voor inwoners. Klacht vanuit de omwonenden was vooral het gebrek aan communicatie door Vermilion, het ontbreken van een goede schaderegeling en een goed meetnet voor trillingen.In de zienswijze van de provincie Drenthe roept gedeputeerde Tjisse Stelpstra minister Wiebes op om in een eerder stadium met de bevolking te praten over gaswinning. Nu kunnen omwonenden pas achteraf een reactie geven.Als minister Eric Wiebes wel toestemming geeft aan Vermilion om meer gas te winnen, dan adviseert Westerveld om nu echt eens te komen met een goede schaderegeling, beter te kijken naar de effecten van gaswinning op de natuur en beter te communiceren met omwonenden.Minister Wiebes zal nu met een oordeel moeten komen over de winningsplannen van Vermilion in Wapse.