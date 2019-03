Uitslagen achtste finales districtsbeker

VEV'67 knikkert Drenhina uit beker

Bekerblamage ACV: Onderuit bij tweedeklasser

De zaterdaghoofdklasser kwam in Bergum nog wel op voorsprong via Guus de Vries (een kwartier voor tijd), maar BCV herstelde die achterstand razendsnel. Ondanks kansen op 1-2 bleef het gelijk en dus moesten er strafschoppen worden genomen. Die nam BCV beduidend beter dan de formatie van trainer Fred de Boer: 4-1.Drenthina - VEV'67 1-2Winsum - Pelikaan S. 2-1Broekster Boys - Drachtster Boys 0-3Flevo Boys 2 - Twijzel 2-1BCV - ACV 1-1 (BCV wns)Helpman - Oranje Nassau (KNVB heeft duel, in ieder geval voorlopig, geannuleerd vanwege het meespelen van een mogelijk ongerechtigde speler bij Helpman in de vorige ronde)Buitenpost - Flevo Boys 1-1 (Flevo Boys wns)HZVV - Hoogeveen