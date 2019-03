Onderzoek seksueel misbruik Jehovah's Getuigen gestart

Het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Jehovah's Getuigen is gisteren gestart. De Universiteit Utrecht voert dit onderzoek uit naar aanleiding van de motie die op 3 juli 2018 in de Tweede Kamer is aangenomen.

De Universiteit Utrecht onderzoekt hoe wordt omgegaan met slachtoffers van misbruik die melding doen binnen de gemeenschap.Eén van de onderdelen van het onderzoek is het nagaan "of de geslotenheid in de gemeenschap van Jehova's Getuigen bijdraagt aan het al dan niet melden van ervaringen seksueel misbruik", meldt de universiteit.Het hoofdkantoor van de Jehovah's Getuigen is gevestigd in Emmen. Zij gaven eerder aan niet mee te willen werken met justitie en politie, maar dat de Utrechtse onderzoekers van harte welkom zijn. "We zijn altijd bereid ons beleid toe te lichten, dus dat zullen we naar hen toe ook doen", vertelde woordvoerder Michel van Hilten afgelopen februari aan RTV Drenthe.De enquête die de Universiteit Utrecht heeft opgesteld voor slachtoffers van misbruik binnen de Jehovah's Getuigen is hier te vinden.