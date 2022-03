Stikstofkwestie zet dit jaar definitief streep door Het Pauperparadijs

Het lukt komende zomer definitief niet om een hernieuwde opvoering van Het Pauperparadijs te organiseren. Die conclusie hebben Stichting Pauperparadijs, de gemeente Noordenveld en provincie Drenthe deze week moeten trekken. Een boer die stikstofruimte wilde 'verhuren' aan de theatermakers leek aanvankelijk nog voor een strohalm te zorgen, maar ook die hoop is nu vervlogen.

Was het coronavirus de spelbreker tijdens de laatste twee beoogde edities van Het Pauperparadijs, dit jaar vormt de inmiddels bekende stikstofkwestie het struikelblok voor de organisatie. "Het is daardoor niet meer mogelijk om de productie dit jaar te realiseren", zegt producent Wolter Lommerde.

De organisatie van het theaterspektakel laat weten het jammer te vinden voor alle betrokkenen die Het Pauperparadijs organiseren, 'maar ook voor het publiek dat al sinds de winter van 2019 kaarten in huis heeft'.

Vergunningen

Vanwege de kwestie heeft de organisatie te maken met de nodige vergunningen die verleend moeten worden. "En gezien het tijdpad en de inspraak die daar bij hoort, maken nu te veel zaken in de vergunningverlening het voor ons onzeker", legt hij uit. "Er is simpelweg geen tijd meer om alles op tijd gereed te krijgen, ook al is echt tot het allerlaatste moment gewacht met de pijnlijke beslissing om opnieuw een editie te annuleren", voegt hij eraan toe. Dat moment was dus vandaag.

De organisatie van het theaterspektakel in Veenhuizen richt haar pijlen nu op de zomer van 2023. Volgens Lommerde wordt de energie van alle betrokkenen rondom Het Pauperparadijs nu gebruikt om vroegtijdig helderheid te krijgen over het complete vergunningentraject, zodat volgend jaar niets meer in de weg staat om Het Pauperparadijs weer op te voeren. "Bovendien is 2023 een jubileumjaar, omdat de Kolonie van Weldadigheid in Veenhuizen dan tweehonderd jaar bestaat", voegt Lommerde daar aan toe.

Kaarten kunnen worden bewaard