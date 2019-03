Bijna drie miljoen euro voor proeftuin op industrieterrein Emmen

De proeftuin komt op het EMMTEC Industry & Businesspark in Emmen. Een proeftuin is een plek waar data, apparaten en expertise beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld ondernemers.De plek is bedoeld om ondernemers innovatieve nieuwe producten te laten testen. Zo wordt tijd en geld bespaard als bedrijven willen vernieuwen. Ook komen hierdoor nieuwe producten makkelijker en sneller op de markt.Gedeputeerde Economie Henk Brink van de Provincie Drenthe denkt dat Emmense ondernemers binnen het chemiecluster zich bewust zijn van de hoeveelheid plastic afval die ze leveren: "Het antwoord hierop ligt in de circulaire economie. Oftewel: zo veel mogelijk oud vervuild plastic recyclen en nieuwe plastics maken op basis van biomassa in plaats van olie."De grootste bijdrage komt vanuit Brussel namens SNN, namelijk bijna 2,4 miljoen euro vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De provincie Drenthe stelt bijna een half miljoen beschikbaar voor het project en de gemeente Emmen voegt daar vijftigduizend euro aan toe.