Door Noordenveld ontdekte fout van Belastingdienst trof 97.000 huishoudens

De Belastingdienst heeft naar 97.000 huishoudens in Nederland een brief gestuurd met een te hoge schatting van het inkomen. Daarvan hebben 39.000 huishoudens daadwerkelijk het inkomen verkeerd aangepast, waardoor ze mogelijk het recht op toeslagen zouden verliezen of veel geld moesten betalen.

Dat schrijft de Belastingdienst in een brief aan de gemeente Noordenveld, waar de fout aan het licht kwam. Mensen die hun inkomen door de verkeerde schatting hebben gewijzigd, moeten dat zelf weer terugdraaien om te voorkomen dat zij in financiële problemen komen.

Een inwoner van Noordenveld trok in augustus 2021 aan de bel bij de gemeente. Ze leefde van een bijstandsuitkering, maar zou volgens de Belastingdienst zesduizend euro meer hebben verdiend dan opgegeven. Om niet in de problemen te komen paste ze haar inkomen aan, al bleef ze het gevoel houden dat er iets niet klopte.

Na tussenkomst van ambtenaren van de gemeente erkende de Belastingdienst de fout en in januari dit jaar ontvingen alle getroffenen een brief met excuses. Ondertussen hadden zich 27 Noordenvelders gemeld met soortgelijke problemen.

De gemeente vermoedde dat er meer mensen met de fout te maken hebben gehad en vreesde dat veel van hen daar al door in de problemen zijn gekomen. "Als mensen het bedrag weer zouden aanpassen, zouden de gevolgen ervan verrekend worden bij de volgende aangifte. Maar mensen in de bijstand kunnen dat geld echt niet missen", zegt wethouder Alex Wekema.

"Burgers moeten zelf opgeven wat het inkomen is om in aanmerking te komen voor toeslagen. Dit is wettelijk zo geregeld", vertelt een woordvoerder van de Belastingdienst. Wel zegt de woordvoerder dat een aantal mensen is geholpen bij het herstellen van de fout, mits het telefoonnummer van die personen bij de Belastingdienst bekend is.