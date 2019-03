Speler voetbalclub DKB '44 overleden na bedrijfsongeval

Een speler van voetbalvereniging DKB'44 uit De Krim is gisteren overleden. Hij viel twee weken geleden tijdens het werk van een dak in Coevorden en lag sindsdien in het ziekenhuis.

In verband met het overlijden heeft de voetbalclub alle trainingen van deze week en alle wedstrijden van aankomende zaterdag afgelast.Het bedrijfsongeval vond op 21 februari plaats bij verpakkingsfabriek Solidus Solutions in Coevorden. De man was in dienst van een extern bedrijf en was bezig met schoonmaakwerkzaamheden. Tijdens het werk viel hij door een dakraam, waarna hij zo'n vijf á zes meter naar beneden op de grond terecht is gekomen.Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.