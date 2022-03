Prinsengracht Meppel drie maanden dicht: 'Nu door de achterdeur'

De gemeente Meppel heeft een begin gemaakt met groot onderhoud in het Meppeler stadscentrum. Hierdoor is de Prinsengracht voor drie maanden afgesloten voor verkeer, waarmee het centrum tijdelijk een belangrijke verkeersader mist en nabijgelegen bedrijven minder goed bereikbaar zijn. Toch zijn de betrokken ondernemers goed te spreken over het wel en wee rondom de aanpak, vooral dankzij goede communicatie van de gemeente.

Het gaat om groot onderhoud: zowel de bomen als bestrating langs en aan de gracht wordt vervangen. De huidige bomen aan de Prinsengracht zorgen vooral met wortels die het wegdek aantasten voor overlast. Daarom is voor alle bomen een kapvergunning afgegeven. Voor de aanleg van nieuwe bomen is een aanzienlijke ingreep nodig, omdat de juiste groeiplaats moet worden gecreëerd. Daarna wordt ook het trottoir en het wegdek opnieuw bestraat. Ook komt er een duidelijke fietsparkeerplaats bij de Prinsengracht, aan de rand van het centrum.

'Ook iets van zeggen als het goed gaat'

"Er wordt weleens geklaagd over de gemeente, maar als iets dan heel goed verloopt, moet je het ook zeggen", vindt Mustapha el Barbari. Hij heeft een sportschool aan de Prinsengracht en is onder de indruk van de gang van zaken. Zowel de communicatie voorafgaand als tijdens het project verloopt zeer goed. "We zijn op tijd op de hoogte gesteld", zegt El Barbari. "We kregen een overzichtelijke kaart met alle werkzaamheden en de data waarop gewerkt wordt. Die heb ik vergroot uitgeprint en hier op de bar gelegd, zodat alle klanten het kunnen lezen. Dat is fijn!"

Als eerste handeling van de aanpak werden vandaag de bomen gekapt. Ook dat gebeurde communicatief, zegt de sportschoolhouder. "Er was continu iemand aanwezig die de hele omgeving controleerde en voorbijgangers instructies gaf waar ze wel en niet konden lopen. Dat geeft een gerust gevoel voor mij als ondernemer. Als je mensen met motorzagen en andere apparatuur ziet aankomen, hou je toch een oogje in het zeil, maar dat was nu eigenlijk niet nodig. Het gebeurde heel gecontroleerd en daardoor kon degene die zaagde ook sneller zijn werk doen. Dat heeft een veilig gevoel en daar mag de gemeente trots op zijn."

Haardhout

Ook bij de bloemenzaak Petersen aan de Prinsengracht zijn ze blij. "De gemeente en jongens die hier nu aan het werk zijn, houden goed contact met ons", vertelt een winkelmedewerker. Zo is bijvoorbeeld met de gemeente afgesproken dat de winkel een van de gemeentelijke parkeerplaatsen aan de achterzijde van het pand mag gebruiken om waren uit te stallen, mochten klanten niet meer bij de zaak kunnen komen. "Zo kunnen we goed duidelijk maken dat we wel gewoon geopend zijn", lacht de bloemist, die de gekapte bomen even bekeek, maar er geen potentiële bloemstukken in zag. "Dat is meer iets voor in de haard."

De werkzaamheden hebben één nadeel: de zaken zijn een stuk minder goed zichtbaar. "De reclameborden die buiten staan blijken toch nog altijd goed om nieuwe klanten aan je te binden", zegt El Barbari. "Er komt hier normaal veel verkeer langs. Als zij je nog niet kennen, komt dat door de buitenreclame. Dat zal nu minder zijn, maar mij hoor je daar niet over zeuren. Ik kijk liever vooruit voor de klanten hebben we ook nog een achterdeur. Het is een offer dat we graag brengen als de straat er over drie maanden een stuk mooier uitziet", besluit hij.