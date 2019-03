Falke van Hurry-Up naar Sporting NeLo

"Ik speel alweer vijf jaar bij Hurry-Up en binnenkort rond ik mijn studie af. Ik wil een stukje levenservaring op doen door buiten Emmen te gaan spelen. Dit lijkt me een heel mooie uitdaging", licht Falke zijn transfer toe.Bij de competitiegenoot wordt Falke herenigd met trainer/coach Martin Vlijm. Van 2016 tot en met 2018 werkte het duo samen bij Hurry-Up. Op dit moment staat Sporting NeLo, dat ambitieuze plannen heeft, zevende in de BENE-League. Hurry-Up is terug te vinden op plaats tien."Sporting NeLo wil oude successen herbeleven", weet Falke. De ploeg werd tien keer kampioen van België. De laatste titel dateert uit 2004. "Meespelen om het kampioenschap gaat het doel worden. Het is niet de grote stap naar - bijvoorbeeld - Duitsland, maar kan wel als springplank werken. Met de nationale ploeg zijn we in de race voor het EK in 2020 en zo wil ik in beeld blijven bij de bondscoach."In 2014 kwam Falke over van E&O. In Zwartemeer groeide hij niet alleen uit tot topscorer van de oranjehemden, maar ook tot publiekslieveling. Met meer dan honderd doelpunten is de vlugge flankspeler ook dit seizoen de levensverzekering van Hurry-Up.Vorig jaar wist Hurry-Up Falke een jaar langer in Zwartemeer te houden. De hoekspeler verkoos contractverlenging in Drenthe boven competitiegenoot Volendam. Een jaar later is het toch raak.Eerder meldde Hurry-Up de contractverlenging van Dragan Vrgoc, Sven Suton en Sjoerd Boonstra. Het drietal is tot en met de zomer van 2021 verbonden aan de Zwartemeerders. Donderdagavond staat een persconferentie gepland waarin groot nieuws wordt bekendgemaakt.