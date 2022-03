Hoogste punt KC De Marke bereikt: 'Kinderen verdienen goede school'

Kinderen van OBS de Marke in Roden namen vanmiddag alvast een voorschotje op hun nieuwe school. Het hoogste punt van het nieuw te bouwen kindcentrum is bereikt.

Een heuglijk moment voor de school, waarvan leerlingen en docenten al sinds januari 2019 in een noodlokaal bivakkeren. De noodlocatie, pal naast sporthal De Hullen, werd in allerijl gerealiseerd nadat bleek dat de fundering van de school niet deugde.

Meer dan een school

Hoewel directrice José Wolters blij is dat er snel een noodlocatie werd gerealiseerd, is het tijdelijke onderdak verre van ideaal te noemen. "Kinderen konden na de kerstvakantie van 2018/2019 gelukkig weer naar school, maar het blijft een noodgebouw. We willen weer naar een echt gebouw, zodat de kinderen weer ruimte hebben."

Kindcentrum De Marke wordt veel meer dan een school, laat Wolters weten. "Er is veel ruimte en het wordt een groene school", zegt zij. "Kidscasa krijgt verder een plek in het gebouw. Er is voor- en naschoolse opvang, en er komt een denk-doelokaal waar onder schooltijd gebruik van kan worden gemaakt. En er is een kindvriendelijke keuken."

Verdienen

Een grote opgave voor deze locatie - midden in Roden - is de verkeersveiligheid. "In het verleden was dat op deze locatie nog wel een knelpunt", zegt Wolters. "Daar hebben we samen met de buurt goed over nagedacht. Er komen onder meer een kiss and ride-zone en extra parkeerplekken bij de school."

Zo in een veelbelovend voorjaarszonnetje ziet Wolters de vordering met een lach tegemoet. "Ja, we zijn gigantisch blij. Zeker omdat we zien dat we nu echt opschieten. De kinderen verdienen gewoon een goede school."