'Vooral de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen verontrust ons'

Tijdens het burgeronderzoek werden in sommige bodemmonsters 32 verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Die middelen worden gebruikt voor het telen van onder andere lelies."Qua hoeveelheid zit iedere stof onder de wettelijke norm, maar dan zitten er wel veel verschillende stoffen in hetzelfde monster. Dat heeft een opstapelend effect. Die hoeveelheid middelen verontrust ons", zegt Chrispijn.Volgens Chrispijn is er wel eerder onderzoek gedaan naar hoe schadelijk de stoffen op zich zijn, maar nog nooit naar zo'n grote opeenstapeling van middelen in de bodem. "Producenten van de bestrijdingsmiddelen moeten wettelijk onderzoek doen naar de effecten, maar dat doen ze niet naar zo'n cocktail aan middelen. Daar hebben ze geen belang bij."De monsters heeft Meten = Weten naar eigen zeggen in januari verzameld en opgestuurd naar het laboratorium van Eurofins in Zeeland.Waar ze de bodemmonsters exact hebben genomen, wil Chrispijn niet zeggen. "Dat is ook in tuinen en dergelijke gebeurd. Als we dat bekend maken, krijgen die mensen straks te maken met een waardedaling van hun huis. Dat willen we niet."Het is volgens Chrispijn niet de bedoeling om met het onderzoek boeren en telers zwart te maken. De agrariërs gebruiken de bestrijdingsmiddelen om ervoor te zorgen dat insecten hun gewassen niet aantasten. Chrispijn: "Boeren en telers zijn niet het probleem, want zij houden zich aan de wet. Ze zijn er alleen onderdeel van. We willen juist dat de politiek zich nu eens uitspreekt."Op 15 maart organiseert Meten = Weten in Havelte een bijeenkomst voor belangstellenden. Daar wordt het onderzoek verder toegelicht. In de zomer, wanneer de meeste bestrijdingsmiddelen gesproeid worden, wil Meten = Weten nogmaals bodemmonsters nemen.