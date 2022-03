Emmer politiek maakt vuist voor opvang Oekraïense vluchtelingen: 'Hart kan niet groot genoeg zijn’

In het kort is dat de strekking van de motie die de voltallige gemeenteraad (minus de PVV) bij het college neerlegde. Harry Leutscher, die namens de fractie LEF! samen met D66 de oproep opstelde, bracht de motie in. "Het hart kan niet groot genoeg zijn", aldus Leutscher. De inval in de Oekraïne door Rusland is een gebeurtenis die de hele wereld bezig houdt.

Wethouder Raymond Wanders sprak zijn waardering uit voor het initiatief. "Fijn dat we in Emmen hier schouder en schouder voor klaar staan." De motie is volgens Wanders al reeds in uitvoering. "We zijn druk aan het bekijken waar we mensen kunnen onderbrengen. We kijken daarbij ook naar de lange termijn. Want het ligt niet in de verwachting dat deze mensen binnen een paar weken weer terug zijn."