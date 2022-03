Midden-Drenthe bereidt zich voor op asielopvang vluchtelingen uit Oekraïne

De gemeente Midden-Drenthe gaat asielopvang vluchtelingen uit Oekraïne onderzoeken. Dat voorstel ondersteunen alle politieke partijen in de gemeente Midden-Drenthe vanavond.

"Wanneer dat ons gevraagd wordt om mee te helpen zal Midden-Drenthe bereid zijn om te helpen", zegt burgemeester Cees Bijl. "We kunnen niet zeggen dat we even niet thuis zijn, dit is iets wat ons allemaal aan gaat."

Een ambtelijke werkgroep wordt samengesteld en voorbereidingen zo snel mogelijk getroffen. "Zodat snel geacteerd kan worden op het moment dat de noodzaak daar is", schrijft het voorstel dat door alle partijen is ondertekend. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheid van kleinschalige humanitaire opvang.

Alle partijen zijn het eens

"We hebben nog geen weet van de vraag", legt Bijl uit. "Mensen in Oekraïne zoeken een veilig onderkomen en zullen uiteindelijk ook naar Midden-Drenthe komen. Maar we hebben nog geen weet van de vraag. Dat kan ook verder gaan dan het opnemen van vluchtelingen."