Midden-Drenthe: 'Laatste waarschuwing eigenaren Speelstad Oranje'

De gemeente Midden-Drenthe zet de juridische procedure rondom Speelstad Oranje door. In het pipodorp achter het voormalige attractiepark verblijven op dit moment arbeidsmigranten. Volgens de eigenaren is dat volgens de regels, volgens de gemeente niet. Zij komen daarom met een aankondiging van een last onder dwangsom, oftewel een herstelsanctie.

In januari constateerden inwoners uit het dorp Oranje bij de voormalige speelstad opvallend veel activiteiten voor een leegstaand bungalowpark. Ze trokken aan de bel bij de gemeente, waarop handhavers op onderzoek uit gingen. Het bleek dat woningen in het pipodorp werden klaargemaakt voor bewoning, waarop een waarschuwing naar de eigenaren volgde.

Waarschuwing

Op dit moment zijn volgens PvdA-wethouder Dennis Bouwman 27 recreatiewoningen op het bungalowpark bewoond. "We sturen elke week onze toezichthouders en het is correct dat zij daar nu op dit moment nog verblijven", zo stelt hij. Maar volgens een van de eigenaren, Amresh Bajnath, gaat het om méér arbeidsmigranten. Hij zegt dat er op dit moment 100 tot 120 arbeidsmigranten wonen en die zitten niet in 27 recreatiewoningen.

De gemeente wil dat de bewoning wordt beëindigd en stuurde de eigenaren in januari daarover al een waarschuwing. Bouwman: "Er is dringend verzocht om geen nieuwe arbeidsmigranten te huisvesten en het verblijf van de arbeidsmigranten die al op het park waren gehuisvest zo spoedig mogelijk te beëindigen."

Desondanks treffen handhavers volgens de gemeente nog steeds nieuwe arbeidsmigranten aan. "Daarom zijn we overgegaan op stap twee: op 18 februari hebben wij een vooraankondiging van een last onder dwangsom naar de eigenaren gestuurd. Nu gaan we een stap verder."

'Het is helemaal niet illegaal'

De deadline die de gemeente daarbij aangeeft ligt op 19 maart. Dan moet het park leeg zijn. Maar Bajnath is stellig en zegt dat dat niet gaat gebeuren. "Ze gaan bot door met de procedure, maar het is helemaal niet illegaal wat wij doen", legt hij uit. "We zijn van mening dat het mag en we gaan er daarom ook mee door. De wethouder is heel stellig en ik begrijp niet waarom."

Bajnath wilde eerder asielzoekers huisvesten op het park en ook daar zag de gemeente geen ruimte voor. "Het park staat al zo lang leeg. Waarom hebben omwonenden niet door dat recreatie niet de oplossing is? Wat mij betreft staat Oranje open voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Als ze komen, ontvang ik ze met open armen."

'Het zijn net raketten'

Het onderwerp Speelstad Oranje staat duidelijk op de radar van meerdere politieke partijen. Met regelmaat levert het thema dan ook vragen op aan de wethouder. Gemeenteraadsleden vrezen dat door de juridische procedure inwoners nu langer in de huidige en volgens raadsleden onprettige situatie blijven zitten.

"Hoe kunnen we zorgen dat de overlast voor inwoners beperkt blijft?", vraagt D66-fractievoorzitter Arnoud Knoeff zich hardop af. "Busjes rijden af en aan", vult raadslid Jan Jonker van Gemeentebelangen aan. "Met name tussen 16.30 en 17.00 uur en dat gaat met een snelheid... Het zijn net raketten."

Ook wethouder Bouwman vreest voor een lang traject. "Het college zal echt zorgvuldig moeten handelen. Ik hoop dat het park over enkele weken vrij is. Daar hebben inwoners nu niet direct iets aan, maar we doen ons best."

PvdA-lijsttrekker Joop Kramer vraagt zich daarnaast af hoe hoog de dwangsom bedraagt. "Is dat wel in verhouding met de winst die het huisvesten van arbeidsmigranten de huidige eigenaren nu oplevert?"

Bestemmingsplan

Bajnath acht de actie van de gemeente niet kansrijk. "Wat wij doen klopt gewoon met het bestemmingsplan", benadrukt hij nog maar eens. "Plus ze gaan helemaal aan ons standpunt voorbij. In een brief hebben wij ze hierop gewezen. Ik heb het gevoel dat ze misbruik maken van hun macht. Ik wil praten, maar als reactie krijg ik een dwangsom."