In voor- en in tegenspoed: kersvers bruidspaar beleeft de meest turbulente uren ooit

Onderaan de ladder

2 februari 2022 moet de grote dag worden, totdat in het weekend voor die bewuste woensdag het coronavirus om de hoek komt kijken. "Mijn kinderen en ik vielen thuis bijna om en we waren heel bang dat André iets zou overkomen, maar wonder boven wonder bleef hij buiten schot", blikt ze terug. Die situatie heeft wel vervelende consequenties: niet alleen moet de trouwdag verplaatst worden, ook wordt André vanwege de kans op een coronabesmetting tijdelijk van de longtransplantatielijst gehaald. In de hoop op nieuwe longen moet hij weer onderaan de ladder beginnen.

André, Iwona en hun kinderen laten zich er niet door kisten. 2 maart 2022 wordt de nieuwe trouwdatum, met een ceremonie in de raadszaal van het Asser gemeentehuis. Eigenlijk een dubbel huwelijk, want naast zijn liefde voor Iwona komt het wel en wee van de Asser politiek al snel op de tweede plek in Andrés leven. Op de dag voor de bruiloft wacht voor hem eerst nog een reguliere controle voor zijn longen in het UMCG. "De wachttijd was wat opgelopen, zeiden ze. André zei nog gekscherend: 'Als het maar niet morgen gebeurt, want dan gaan we trouwen'. De arts lachte met ons mee. Ze zou ons nog een kaartje sturen, zei ze."

'We hebben een long voor je'

Als de grote dag is aangebroken, maken Iwona en André zich op voor wat komen gaat. Zij hult zich in een witte bruidsjurk, terwijl André strak in het pak gaat. Ook de kinderen Lotte en Tom gaan 'op chic'. 's Middags om 15.00 uur vindt de huwelijksvoltrekking plaats; niets kan een mooie dag deze keer in de weg staan. Totdat een telefoontje om 13.30 uur de planning radicaal verandert.

"André trok tijdens het telefoongesprek wit weg. Ik dacht nog: misschien is er wel iemand overleden", zegt Iwona. Niets blijkt minder waar. Een dag nadat André weer als actief geregistreerd staat op de lijst voor longtransplantaties, is het al raak. "Zijn jullie al getrouwd? Want we hebben een long voor je", zegt de arts. André kan z'n oren niet geloven.