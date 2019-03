Stelling: Ouders moeten telefoons van kinderen afnemen voordat ze naar bed gaan

Tijdens het onderzoek werd er gekeken naar jongeren tussen acht en achttien jaar.Ruim één op de vijf kinderen tussen de acht en achttien jaar gebruikt een lichtgevend scherm zoals een computer of telefoon in de avond. Zoomen we in op de groep jongeren tussen de dertien en achttien jaar, dan ligt dit percentage nog hoger: 83 procent gebruikt ’s avonds een scherm, vaak meer dan twee uur lang.Uit een eerder onderzoek bleek dat mensen die zich in de avonduren nog steeds bezighouden met telefoons en dergelijke slechter slapen.Hierdoor kunnen ze een structureel slaaptekort ontwikkelen en zich overdag slechter concentreren. Ook kunnen er slechte slaappatronen en gezondheidsklachten door ontstaan.De oorzaak van slaapproblemen door het gebruik van schermen, is het blauwe licht dat moderne schermen uitzenden. Blauw licht heeft invloed op de biologische klok van de mens. Schermen van televisies, mobiele telefoons en computers maken tegenwoordig gebruik van led-technologie. Deze zenden meer van dat blauwe licht uit dan oudere beeldschermen.Vind jij dat ouders telefoons van hun kinderen af moeten nemen voordat ze gaan slapen? Of vind je dat kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor hun nachtrust?