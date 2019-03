Waarom heet Groningen Airport Eelde niet gewoon Eelde Airport?

Groningen Airport Eelde is eigendom van verschillende aandeelhouders. Dat zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen.

Zo zei Gijs Rademaker van EenVandaag afgelopen maandag: "In Drenthe maken ze zich druk over uitbreiding van Eelde. Dat ligt in Groningen, maar die vliegtuigen komen dan over Drenthe heen..."Rademaker kreeg na afloop van de uitzending van EenVandaag een stortvloed aan reacties over zich heen op Twitter:Wel was Rademaker na afloop schuldbewust:Kan gebeuren denk je dan, iedereen maakt wel eens een fout, hoe pijnlijk ook. Toch gebeurt het vaker. Vanochtend bijvoorbeeld nog op Radio 1, waar het ging over de komende Provinciale Statenverkiezingen. Marleen de Rooy, politiek verslaggever bij de NOS, struikelde over de naam van het noordelijke vliegveld. "De luchthaven Groningen Airport..., Groningen..., Airport Groningen... sorry..."Als presentator, verslaggever of redacteur moet je je verdiepen in een onderwerp. En hoe menselijk ook, en hoe ver het onderwerp misschien van je afstaat, dit soort fouten mogen niet gebeuren. Toch is het 'ze' niet helemaal kwalijk te nemen. Groningen Airport Eelde. Het riekt nou eenmaal erg naar Groningen. En ja, de afstand Eelde-Groningen is hemelsbreed tien kilometer. En ja, een naam beginnen met Groningen...Maar waarom welAirport enAirport, en geen Eelde Airport? Of beter nog: Vliegveld Eelde. Maar dat ligt internationaal dan misschien weer niet zo lekker. Vooruit, maak aan alle onduidelijkheid een einde en maak ervan. OfOok twee andere vliegvelden in Nederland kunnen er trouwens wat van: Want ja, RotterdamAirport... dat ligt bij Rotterdam. Om overAirport maar te zwijgen. Dat vliegveld ligt namelijk officieel in...Een kleine duik in de geschiedenis leert dat Eelde in 1139 al een nederzetting was met een eigen kerk. In 1814 werd Drenthe officieel een provincie en sinds die tijd ligt Eelde dus ook al in de provincie Drenthe. Best wel lang dus. En daar is tussentijds niet iets als een provinciale herindeling aan te pas gekomen.Sinds 1931 heeft Eelde officieel een vliegveld. Op de website van het vliegveld valt te lezen dat op 23 mei in dat jaar 40.000 bezoekers waren bij de vliegshow, ter ere van de opening. Voordat in 1982 de naam verandert in Groningen Airport Eelde, had het vliegveld jarenlang de naam NV Luchthaven Eelde.Waarom die naam veranderd is in Groningen Airport Eelde, wil ook jij als volger van RTV Drenthe weten. Dat blijkt wel uit de laatste poll van de rubriekDaar kun je namelijk stemmen op de vraag: waarom heet het vliegveld Groningen Airport Eelde terwijl het in Drenthe ligt? Zeer waarschijnlijk daarover later meer, want deze vraag gaat aan kop in de poll. In dat geval gaatde redactie vaner mee aan de slag en het tot de bodem uitzoeken. Wil je dat graag, breng dan hier even je stem uit!