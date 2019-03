Herman Kocks helpt bijna 50 jaar bij de belastingaangifte: ‘het is mijn hobby’

Kocks mag dan op leeftijd zijn, maar aan stoppen moet hij nog niet denken. “Als de gezondheid het toelaat ga ik door. Waarom ik dit doe? Het is mijn hobby! Maar ik vind het ook belangrijk om mensen te helpen.”Volgens Kocks hebben veel van zijn klanten niet het budget om een accountant in te huren. Zelf rekent hij een paar tientjes. “Met name omdat ik dure software moet gebruiken.”Het lijkt alsof aangifte doen niet zo moeilijk moet zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de bekende slogan van de Belastingdienst: "Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker." Kocks: "Maar dat is niet voor iedereen zo. En als de fiscus al dingen voor je invult, wil dat nog niet zeggen dat het ook klopt.”Kocks zegt zich soms net een soort biechtvader te voelen als mensen bij hem in het hokje komen te zitten. “Met veel klanten heb ik een jarenlange binding. Er is vertrouwen en dan komen ook regelmatig privékwesties aan de orde. Soms kun je daar ook iets in betekenen. Ja, ik vind het hartstikke dankbaar werk.”