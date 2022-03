Bakkerijen merken gevolgen oorlog Oekraïne: 'Graanprijzen zullen gigantisch stijgen'

De ovens van Bakkerij Faber in Hoogeveen draaien ook vandaag volle bak. In totaal bakt het bedrijf dagelijks dagvers brood voor 120 supermarkten in Noord-Nederland. De volle ovens zijn natuurlijk fijn voor een bakker die er zijn brood mee verdient, maar veel bakkers lopen steeds meer tegen de stijgende prijzen aan.

"Als ik de energierekening van vorig jaar bekijk en die vergelijk met januari van dit jaar, dan is die factor drie hoger", vertelt Sjoerd Jellema, directeur van Bakkerij Faber. "En dan zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne nog niet eens echt merkbaar op dat vlak.

Ongemak

Jellema benadrukt dat het wel ietwat ongemakkelijk is om over zakelijke beslommeringen te praten terwijl het oorlog is. "Maar de stijgende kosten zijn wel echt een belangrijk issue", aldus de directeur. Hij verwacht dat in maart er nog een verhoging van zo'n 40 procent bovenop de eerder genoemde stijging van de energierekening komt.

"De aanleiding is uiteraard verschrikkelijk, de oorlog. Maar het zorgt wel voor een van de grootste kostenposten waar wij mee te dealen hebben."

Graan

De bakkerij heeft niet alleen te maken met stijgende energieprijzen, ook de kosten van grondstoffen rijzen de pan uit. Niet alleen voor de olie waar bijvoorbeeld verpakkingsmaterialen van wordt gemaakt, maar ook voor graan. "De graanhandel is natuurlijk een wereldmarkt. Uiteindelijk is het van belang dat met de orde van grootte waar wij over spreken je op tijd je behoefte indekt. Dat doen wij samen met onze klant waar wij voor leveren", legt Jellema uit.

"Maar dat neemt niet weg dat de graanprijzen de komende tijd gigantisch zullen stijgen. En dat heeft vooral te maken met het feit dat vraag en aanbod wereldwijd veranderen. En dat gaat in de toekomst veel impact hebben, zowel op korte als lange termijn", aldus Jellema.

Handel

Volgens de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij is het verhaal van Bakkerij Faber een voorbeeld voor bijna alle bakkerijen in Nederland. "In ieder geval voor de Nederlandse industriële bakkers, die maken zo'n 85 procent van al het brood in Nederland", aldus een woordvoerder.

"De bakker haalt het graan bij meelleveranciers, maar daarvoor zitten nog de graanhandelaren. Die halen het graan voor ongeveer 70 procent uit Frankrijk, Duitsland en Nederland en voor 30 procent uit Oekraïne. Nu ligt er nog wel graan van de oogst van vorig jaar, maar dat moet hiernaartoe komen. En dat is nogal lastig, daardoor schieten de graanprijzen omhoog."

En zoals de directeur van Bakkerij Faber al aangaf: de graanhandel verandert wereldwijd door de oorlog in Oekraïne. Aziatische en Afrikaanse landen halen hun graan normaal gesproken veel uit landen als Rusland of Oekraïne. Maar nu mengen die landen zich ook op de Europese en Amerikaanse markt. Meer vraag, maar niet meer aanbod en dus een stijgende prijs.